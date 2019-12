Entidade Reguladora da Saúde responsabiliza Ordem dos Médicos no caso do bebé sem rosto

A presidente da Entidade Reguladora da Saúde diz que é à Ordem dos Médicos que cabe analisar as queixas que dizem respeito ao desempenho dos profissionais da área.

Sofia Nogueira da Silva foi ouvida esta quarta-feira, no Parlamento, a pedido do PAN, sobre o caso do bebé sem rosto.