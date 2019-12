Rui Rio foi ao Programa da Cristina mas não chegou perto da cozinha

Rui Rio aceitou o convite de Cristina Ferreira e participou no programa das manhãs da SIC.

O Presidente do PSD, que sempre criticou a "política espetáculo", defende que só disse que nunca o veriam a cozinhar num programa de televisão (como aconteceu com António Costa e Assunção Cristas).

De facto, Rio não cozinhou. Durante meia hora, falou da vida pessoal, da família, da infância no bairro do Bom Sucesso e da juventude no colégio alemão. Aceitou também o convite de Cristina Ferreira para uma corrida de slot cars.

Desafiado a deixar uma mensagem a Luís Montenegro, que será um dos próximos convidados do programa, Rio diz que é melhor não dizer mais do que já foi dito no debate entre os candidatos à liderança.

Sobre o partido, confessou que ainda não conseguiu pôr o PSD na ordem.