Polícia suspeita que migrantes de Marrocos foram largados perto da costa

A polícia suspeita que os oito migrantes marroquinos que na quarta-feira chegaram a Monte Gordo, no Algarve, tenham sido largados perto da costa.

De acordo com o jornal Público, as autoridades portuguesas não acreditam que o grupo tenha feito toda a viagem no degradado barco de madeira, de sete metros, em que chegaram a Portugal.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras já estará à procura dos suspeitos que terão trazidos os migrantes.

Os oito homens foram ouvidos na quarta-feira pelo SEF e devem ser interrogados em tribunal esta quinta-feira.