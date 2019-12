André Ventura insiste na crítica a Ferro Rodrigues

O líder do partido Chega! garante que vai continuar a usar a palavra "vergonha" e a ter o estilo que entender como deputado.

André Ventura não dá como encerrada a discussão com Ferro Rodrigues que, na semana passada, numa sessão do plenário, considerou o uso da palavra "vergonha" e "vergonhoso" pelo deputado único do Chega um desrespeito pelo Parlamento.

Esta terça-feira, o Chega vai ser recebido em Belém, mas no quadro dos contactos regulares que Marcelo Rebelo de Sousa tem com os partidos políticos, já que em relação ao pedido de audiência urgente e de intervenção do Presidente da República neste caso, André Ventura não teve resposta.