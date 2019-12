Rui Rio diz que ficou do lado de António Costa quando entrou em choque com Centeno

Rui Rio diz que ficou do lado de António Costa, quando o primeiro-ministro entrou em choque com Mário Centeno, porque "põe sempre o país à frente do PSD".

Na Maia, numa sessão de esclarecimento com militantes, o líder dos sociais-democratas fez questão de deixar claro que o partido é um instrumento para servir Portugal.