Natalidade quase estagnada em 2019

Nasceram mais 230 bebés este ano em Portugal, até ao fim de novembro. É uma subida de 0,3% em relação ao mesmo período do ano passado - um valor que, na prática, representa uma estagnação.

No interior do país, a situação é ainda mais grave. Nos distritos de Castelo Branco, Portalegre, Guarda e Vila Real, a taxa de natalidade caiu, ao contrário de Lisboa e Setúbal, onde para compensar, se registaram mais nascimentos.

Os dados são do Instituto Nacional e Saúde Ricardo Jorge, recolhidos com base no teste do pezinho.

A taxa de natalidade atingiu níveis mínimos durante a crise em Portugal. Recuperou ligeiramente durante os anos seguintes, mas continua abaixo dos 100 mil bebés por ano - o que é manifestamente pouco para contrariar o envelhecimento da população.