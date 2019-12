Açores vão ser afetados por nova depressão na véspera de Natal

Uma nova depressão vai passar pelos Açores em 24 de dezembro, prevendo-se um aumento da intensidade da chuva e do vento nesse dia, segundo o coordenador nos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

"No dia 24, uma depressão, que vem de sul, irá provocar um aumento da intensidade do vento e da chuva, que será por vezes forte, principalmente nos grupos Central e Oriental", indicou à Lusa Carlos Ramalho, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), realçando que no dia 25 já se deve registar uma "melhoria do tempo".

A depressão em causa ainda não tem designação, pois a atribuição de nome necessita de responder a "critérios específicos", como o aviso laranja de vento na zona afetada, especificou Carlos Ramalho:

"É possível que venha a ter nome, mas ainda é prematuro", disse.

O coordenador regional do IPMA assinalou que em todo o Atlântico Norte existe uma "vasta região depressionária com vários centros depressionários lá dentro", de onde provém a depressão que irá atravessar os Açores.

As ilhas mais afetadas serão as do grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Faial e Graciosa) e Oriental (São Miguel e Santa Maria), uma vez que o fenómeno vai passar por entre os dois grupos. Apesar de os Açores não serem afetados pela depressão Fabien (que neste fim de semana afeta Portugal continental), os próximos dias serão de "inverno rigoroso" no arquipélago.

No dia 22, no domingo, os Açores terão a passagem de um sistema frontal com chuva em todas as ilhas e, no dia 23, uma superfície frontal fria irá provocar chuva no grupo Oriental.