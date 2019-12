Troço do IC3 cortado na cidade de Coimbra devido ao mau tempo

O troço do IC3 entre o Pinhal de Marrocos e a Ponte da Portela, na cidade de Coimbra, está encerrado ao trânsito devido à inundação da via, afirmou hoje fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O troço do Itinerário Complementar 3 (IC3), situado junto ao Polo II da Universidade de Coimbra, foi cortado nas duas passagens interiores daquela estrada, que ficaram inundadas, disse à agência Lusa fonte do CDOS de Coimbra.

De acordo com a mesma fonte, há várias estradas condicionadas ou cortadas no distrito, mas "quase tudo estradas secundárias".

Devido ao mau tempo, registaram-se várias árvores caídas e algumas inundações de casas e garagens, mas sem necessidade de realojar pessoas, não havendo registo de qualquer ferido, afirmou fonte do CDOS de Coimbra.

Segundo fonte do Comando Territorial de Coimbra da GNR, as estradas que foram cortadas na quinta-feira na Lousã continuam condicionadas, por precaução, tal como estradas secundárias de outros concelhos do distrito de Coimbra, tais como Pampilhosa da Serra, Coimbra, Penela e Oliveira do Hospital.

A maioria dos cortes de estrada por inundação é temporária e regista-se em estradas secundárias "sem grande afluência de trânsito" na zona do Baixo Mondego, nomeadamente Soure e Montemor-o-Velho, referiu.

A circulação na ponte sobre o rio Mondego, na Figueira da Foz, que foi condicionada na quinta-feira à noite, continua restringida apenas às faixas interiores, uma em cada sentido, por questões de segurança devido ao vento, afirmou hoje fonte dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz.

A passagem da depressão Elsa, em deslocação de norte para sul, já provocou mais de 5.400 ocorrências, a maioria quedas de árvores, desde quarta-feira, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).