Caudal do rio Tâmega já baixou e deve voltar à normalidade nas próximas horas

Em Chaves, o caudal do rio Tâmega já baixou e espera-se que volte ao leito normal nas próximas horas. Quem teve a casa alagada plas águas do rio, começa agora as fazer limpezas e contas aos estragos.