Imagens aéreas da linha do norte alagada

As águas da bacia do Mondego inundaram a estação de Ameal Sul, já no concelho de Coimbra.

Em Montemor-o-Velho a estação de Alfarelos está submersa, assim como a estrada que liga Formoselha à Granja do Ulmeiro

Em pleno fim de semana e a poucos dias do Natal, há milhares de passageiros afetados.

Todos os comboios Intercidades e Alfa Pendular entre Lisboa e o Porto estão neste momento suprimidos e ainda não há previsão para o regresso da circulação à normalidade.