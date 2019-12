Montemor-o-Velho lança "alerta máximo de risco de cheia"

A Câmara de Montemor-o-Velho declarou este sábado "alerta máximo de risco de cheia" para as zonas baixas de Carapinheira, Montemor-o-Velho, Meãs do Campo, Tentúgal e Ereira, logo após a rotura de um dique no canal principal do Mondego. Fonte da autarquia disse à agência Lusa, por volta das 16:35, que o dique do rio Mondego, junto a Formoselha, "rebentou".

"Alerta máximo de risco de cheia. Aconselhamos a população das zonas baixas de Carapinheira, Montemor-o-Velho, Meãs do Campo, Tentúgal e Ereira a acondicionar o material com a máxima urgência e acautelar os bens. É urgente e imperioso. Pode ser necessária a evacuação", refere uma nota do município publicada no Facebook às 16:30.

Em caso de necessidade, refere a autarquia, a população deve dirigir-se para os locais de segurança: Montemor-o-Velho (pavilhão municipal), Meãs do campo (salão paroquial) e Ereira (Associação da Ereira).Em Montemor-o-Velho, já foram retiradas das suas habitações mais de 250 pessoas.

No balanço realizado às 13:00 de hoje, a Proteção Civil indicou que a situação no rio Mondego é a mais preocupante, estando a decorrer evacuações para prevenir os efeitos de eventuais cedências de diques.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar entre as 21:00 de hoje e as 12:00 de domingo em aviso vermelho, devido à agitação marítima, a que se soma Vila Real, por causa de fortes rajadas de vento, que podem atingir 140 quilómetros/hora.

Lusa