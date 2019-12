Circulação restabelecida na Linha do Norte mas com limitações

A Infraestruturas de Portugal disse hoje que com a descida do nível de água há condições para restabelecer a circulação dos comboios na Linha do Norte, ainda que com limitações, aguardando-se informações da CP sobre o retomar da operação.



Segundo a gestora da rede ferroviária, "devido ao abaixamento do nível da água foi possível restabelecer a circulação de comboios entre Ameal Sul e Alfarelos", na Linha do Norte, que faz a ligação entre Porto e Lisboa.



Contudo, a circulação terá de acontecer com limitações, processando-se em ambos os sentidos através de uma via e com limitação de velocidade de 30 quilómetros por hora entre os quilómetros 200 e 198.



Contactada a CP - Comboios de Portugal, fonte oficial disse à Lusa que será divulgada informação esta tarde sobre o restabelecimento da circulação.



A circulação dos comboios de longo curso (serviços Intercidades e Alfa Pendular) da Linha do Norte, que liga Lisboa ao Porto, tem estado suspensa devido à subida do nível das águas da Bacia do Mondego que submergiu o troço entre Alfarelos e Ameal Sul.