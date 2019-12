Depressão Elsa e Fabien deixam rasto de destruição de norte a sul do país

A Autoridade Nacional de Emergência espera uma melhoria de tempo para este domingo e acredita, por isso, que os caudais do rio Mondego e do Rio Tejo baixem consideravalmente. O autarca de Coimbra já confirmou que o caudal do rio Mondego está a baixar ligeiramente.

O nível das águas no rio Douro já baixou, mas mantém-se o alerta laranja de cheias no estuário. O mesmo aconteceu ao do rio Tâmega, que chegou a subir três metros acima do normal, e que se espera que volte aos níveis normais nas próximas horas.

Segundo o último balanço, feito pela secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, algumas famílias que tiveram de sair de casa por causa das cheias já puderam regressar. Contudo, dos 250 desalojados devido ao mau tempo, 100 ainda permanecem em abrigos.

Linhas de comboio

O mau tempo provocado pela depressão Elsa, entre quarta e sexta-feira, a que se juntou o impacto da depressão Fabien, provocou condicionamentos na circulação rodoviária e ferroviária, bem como danos na rede elétrica, afetando a distribuição de energia a milhares de pessoas, em especial na região Centro.

Estão cortadas três linhas - a do Norte, do Vouga e da Beira Alta. A situação mais preocupante é a da ligação de longo curso Lisboa-Porto. A linha ficou completamente submersa, na zona de Coimbra.

Os fortes efeitos do mau tempo, que se fazem sentir desde quarta-feira, já provocaram dois mortos, um desaparecido, deixaram 144 pessoas desalojadas e 320 pessoas deslocadas por precaução, registando-se mais de 11.200 ocorrências no continente português, na maioria inundações e quedas de árvore.Só este sábado, registaram-se mais de 1.700 ocorrências.

A destruição de norte a sul do país

No balanço realizado às 20:00 de hoje, a Proteção Civil indicou que a situação mais complicada continua a ser a registada no distrito de Coimbra, sublinhando que os rios Mondego e Tejo (na zona de Constância) se encontram em alerta vermelho.

O IPMA já havia alertado para os efeitos da depressão Fabien, em especial no Norte e no Centro, estando previstos intensos períodos de chuva e vento forte de sudoeste, com rajadas que podem atingir 90 km/hora no litoral norte e centro e 140 km/hora nas terras altas.

Prevê-se que estes efeitos vão diminuindo e que se registe uma melhoria gradual do estado do tempo a partir de domingo. Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar até às 12:00 de domingo em aviso vermelho, devido à agitação marítima.