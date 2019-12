Imagens aéreas mostram dimensão das cheias nas margens do Mondego

A situação de cheias na zona do Baixo Mondego continua a preocupar as autoridades, apesar do débito do caudal do rio ter descido face aos valores acima do nível de segurança registados no sábado. As autoridades avisam que a situação exige atenção redobrada nos próximos dias, ou até semanas, e as imagens aéreas, captadas por drone este domingo mostram a dimensão da área ocupada pelas águas do Mondego.