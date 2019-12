A mensagem de Natal do Presidente da República

Marcelo Rebelo de Sousa está a criar uma nova tradição: uma mensagem escrita de Natal horas antes da mensagem do primeiro-ministro ao país.

O Presidente da República, que faz uma mensagem televisiva no Ano Novo, usou pela terceira vez o dia de Natal para se dirigir aos portugueses nas páginas do Jornal de Notícias. Deixou críticas e preocupações com um país que adia as decisões importantes.

“Sensação difusa de que o dia a dia deve prevalecer sobre os horizontes de médio e longo prazo”.

“Sinais como o adiamento de decisões importantes para os anos mais próximos em áreas essenciais”.

“Concentração do debate público em pontos específicos, mais formais do que substanciais”.

“Situação crítica da comunicação social, acicate de instabilidade, preferência pelo imediatismo, potenciação do efémero em detrimento do fundamental”.

Na mensagem de Natal, o Presidente da República lamentou ainda que o debate público se concentre apenas em alguns pontos específicos. Marcelo deixou também um apelo, pedindo menos injustiças, atrasos e indiferença, e diz ter esperança no mundo, na Europa e em Portugal.

Marcelo teve agenda preenchida na véspera de Natal

Na véspera de Natal, o Presidente da República recebeu em Belém a Cáritas Portugal, visitou a Associação Raríssimas e terminou a tarde no Barreiro, onde bebeu a tradicional ginja de Natal.