Homem detido por matar com violência o cão da ex-namorada

Um homem de 38 anos foi detido, no domingo no Montijo, por matar com violência o cão da sua ex-namorada.



Em comunicado hoje divulgado, a PSP adianta que os agentes foram chamados a casa da ex-namorado do detido pelas 19:00, tendo encontrado um "cenário macabro", no qual o cão havia sido morto, esfolado e esquartejado.



O detido era visado em outros processos crime por violência doméstica contra a sua ex-namorada, tendo a PSP promovido a reavaliação do nível de risco, de forma a que possa haver necessidade de serem disponibilizadas à mulher medidas de segurança.