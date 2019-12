Ordem dos Médicos condena agressão a médica em Setúbal

A Ordem dos Médicos condenou este sábado a agressão a uma médica da urgência do hospital de Setúbal, e pediu a intervenção urgente do Governo e do Ministério Público.

Em comunicado, a ordem considerou o sucedido como algo "absolutamente inaceitável". Alertou ainda para o aumento de agressões contra os profissionais de saúde e evidenciou que esse é um dos sinais para o mau estado do Serviço Nacional de Saúde.

A médica de 65 anos foi esbofeteada e espancada. Teve de ser operada a um olho depois de ter sido agredida por uma mulher, que acabou por ficar em liberdade.