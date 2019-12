As candidaturas de Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz à liderança do PSD são hoje formalizadas. Vão disputá-la com o atual presidente, Rui Rio, que deu entrada com o processo na sede nacional do partido na passada sexta-feira.

Montenegro também vai apresentar uma moção em Santa Maria da Feira.

As eleições diretas estão marcadas para dia 11 de janeiro. A haver segunda volta, acontece uma semana depois.

O congresso vai ser de 7 a 9 de fevereiro, em Viana do Castelo.