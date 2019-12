Questionado sobre a escolha da ilha do Corvo para passar o ano, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que o Presidente da República pensa sempre em todos os portugueses.

A viagem esteve em dúvida, por causa do estado do tempo. Mas Marcelo vai mesmo jantar esta noite com cerca de 200 pessoas - metade da população do corvo.

É de lá que Marcelo vai fazer na quarta-feira a tradicional mensagem de ano novo, a quarta deste mandato, à entrada de um ano em que vai ter de anunciar se é ou não recandidato.