Médico agredido por doente dentro do consultório

As agressões terão ocorrido no último dia do ano durante uma consulta de urgência na unidade de saúde familiar de Moscavide.

O médico de 66 anos ter-se-á recusado a passar um atestado a um utente de 21 anos que, inconformado, ameaçou o clinico e atirou-lhe com um teclado e outros objetos.