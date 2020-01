Aluno cabo-verdiano morre depois de agressão em Bragança

O embaixador de Cabo Verde em Portugal pediu este sábado mais esclarecimentos sobre a morte do estudante cabo-verdiano na passada terça-feira.

O jovem de 21 anos, aluno do Instituto Politécnico de Bragança, morreu no dia 31 de dezembro depois de ter sido fortemente agredido dez dias antes.Foi transportado de Bragança para o Hospital de Santo António, no Porto, mas não resistiu aos ferimentos.

O embaixador garante que está a acompanhar de perto a investigação da Polícia Judicíaria para clarificar a causa da morte e para se determinarem eventuais responsabilidades.