A abertura do ano judicial

O ano judicial começa hoje, numa sessão de abertura que deverá ser marcada pelo combate à corrupção, delação premiada, megaprocessos, morosidade e falta de funcionários nos tribunais e na Polícia Judiciária.

A cerimónia deste ano terá o primeiro discurso de Menezes Leitão, em representação da Ordem dos Advogados, apesar de só tomar posse como bastonário no dia 14 de janeiro.

O evento conta ainda com intervenções da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem; da procuradora-geral da República, Lucília Gago; do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, António Joaquim Piçarra e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.