Agência do Ambiente vai investir 27 milhões em obras de proteção da costa

A Agência Portuguesa do Ambiente prevê gastar até 2021 27 milhões de euros na orla costeira. As obras arrancam ainda este ano e serão, ao todo, 11 intervenções a efetuar de Norte a Sul do continente.

A região centro é a que de mais verbas dispõe, uma vez que só para o combate à erosão das praias entre a Cova-Gala e Costa de Lavos, na Figueira da Foz, estão destinados 19 milhões de euros.