Jorge Jesus descreve ataque à academia do Sporting como "filme de terror"

Jorge Jesus descreveu como um filme de terror o cenário em que ficou o balneário da academia de Alcochete.

Em tribunal, esta terça-feira, o ex-treinador do Sporting disse que a alteração da hora do treino foi imposta por Bruno de Carvalho e confirmou as agressões de que foi vítima.