O partido Chega também já anunciou como vai votar a proposta do Orçamento do Estado na generalidade.

Diz que "não foram acauteladas" as exigências que apresentou, e que se prendiam com subsídios de risco para as forças policiais, e de alojamento para os professores, bem como uma revisão e descongelamento das carreiras do pessoal médico.

O deputado anunciou que vai apresentar estas medidas durante a discussão do Orçamento na especialidade.