Rio defende eleições no PSD "limpas" e com "regras iguais para todos"

Rui Rio defendeu esta terça-feira à noite que as eleições no PSD devem ser limpas e com regras iguais para todos. É um recado para o PSD Madeira que esteve reunido e afirmou que existem 2500 militantes em condições de votar na região autónoma.

Nas contas do PSD nacional, são apenas 104 as pessoas que cumprem o novo regulamento, aprovado em novembro.