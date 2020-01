PSP e GNR prometem avançar com protestos mensais contra o Governo, que começam a 21 de janeiro, durante a final four da Taça da Liga, em Braga.

As forças de Segurança pedem melhores condições de trabalho e as negociações com o Governo estão agendadas até março. Já foram realizadas duas reuniões com o Governo, mas as partes não chegaram a acordo