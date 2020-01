O candidato à liderança do PSD criticou Rui Rio no encerramento da campanha, ontem à noite, em Lisboa. Durante um jantar com apoiantes, Miguel Pinto Luz garantiu que, se estivesse no lugar do atual presidente do partido, teria respeitado a liberdade de voto do PSD Madeira.

Disse ainda que Rui Rio deveria ter "um maior recato nesta fase final" da campanha interna para as diretas do partido, que se realizam hoje.