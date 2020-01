Resultados provisórios das eleições no PSD colocam Rui Rio à frente

O candidato e presidente do PSD, Rui Rio, seguia na frente da contagem dos votos das eleições diretas para a liderança do partido com 50,9%, apurados 15.592 dos cerca de 40 mil votos possíveis.

Às 21:00, quando estavam 102 secções apuradas, Rui Rio seguia na frente com 50,01% dos votos (3.367), seguido por Luís Montenegro, com 44,03% (2.912 votos) e Miguel Pinto Luz, com 5,07% equivalentes a 335 votos.

Estavam inscritos 40.604 militantes com as quotas em dia para escolher o próximo presidente, entre o atual líder, Rui Rio, o antigo líder parlamentar Luís Montenegro e o vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz.