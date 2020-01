O candidato à liderança do PSD Rui Rio afirmou este sábado à chegada a um hotel do Porto desconhecer os resultados desta noite eleitoral, frisando ter recebido apenas a informação de que "está a correr bem".

"Só me disseram que está a correr bem. Estou a vir de casa. Vocês ainda não repararam que comigo é com calma, não é tudo a correr? Calma!", afirmou Rio, em declarações aos jornalistas no hotel onde vai conhecer os resultados das eleições internas do partido e falar aos militantes.