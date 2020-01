Funcionário da Câmara de Salvaterra de Magos acusado de tentativa de homicídio

O Ministério Público acusou um funcionário da Câmara de Salvaterra de Magos (Santarém) de tentativa de homicídio, por ter esfaqueado um colega de trabalho no dia 17 de agosto de 2019.

Em comunicado divulgado hoje, a Procuradoria da Comarca de Santarém afirma que a acusação de um crime de homicídio na forma tentada foi deduzida na semana passada.

A agressão aconteceu cerca das 19:00 de 17 de agosto de 2019, próximo de uma churrasqueira, em Salvaterra de Magos, encontrando-se o arguido, de 56 anos, em prisão preventiva.

"No decurso da investigação levada a cabo pela Polícia Judiciária concluiu-se que arguido e vítima, ambos funcionários do município de Salvaterra de Magos, tinham tido um desentendimento na manhã desse dia, no termo do qual o arguido prometeu acertar contas com o ofendido, intenção que concretizou, procurando-o e espetando-lhe uma faca na zona abdominal, após lhe ter desferido uma cabeçada", refere o comunicado.

Na acusação, deduzida pela 2.ª secção de inquéritos do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Santarém, especializada em crimes violentos, "invoca-se a reincidência do arguido como agravante para eventual ponderação em julgamento", acrescenta. Se não for requerida abertura de instrução, o processo será remetido para julgamento pelo Juízo Central Criminal de Santarém.