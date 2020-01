Marcelo não resiste e pede telemóvel emprestado para tirar selfie na Beira

O Presidente da República iniciou esta quinta-feira uma visita à cidada da Beira, uma das zonas mais afetadas pelo ciclone Idai, em Moçambique.

Uma passagem de cerca de seis horas pela Beira, uma província a norte de Maputo, para Marcelo Rebelo de Sousa ir aos locais onde chegou a ajuda humanitária portuguesa.

Marcelo na cidade da Beira

A visita do chefe de Estado português acontece 10 meses depois de o ciclone.

O Presidente visitou as obras de reconstrução do Hospital Central da Beira, unidade de referência no Centro de Moçambique, onde os blocos cirúrgico, de imagiologia e o banco de sangue foram reconstruídos com apoios portugueses e moçambicanos e voltaram a funcionar em novembro.

Uma selfie com o Presidente

Nas ruas, o Presidente foi cumprimentando os populares e não quis perder a oportunidade de registar o momento: pediu um telemóvel emprestado para tirar uma fotografia.

José Vaio, repórter de imagem da SIC enviado a Moçambique, fez a vontade a Marcelo. Está aqui o resultado, que fica para a História.

O Presidente português encontra-se no país lusófono desde segunda-feira e regressa a Lisboa no sábado, com um programa centrado na tomada de posse de Filipe Nyusi, Presidente moçambicano, para um segundo mandato.