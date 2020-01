Comisssão contra discriminação racial apresenta queixa contra sindicato da PSP

A Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR) apresentou queixa ao Ministério Público contra uma publicação de um sindicato da PSP nas redes sociais sobre a mulher alegadamente agredida pela polícia na Amadora, adiantou esta quinta-feira o Governo.

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, deu conta da participação no decurso da sua audição parlamentar no âmbito das discussões na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), em resposta a uma intervenção da deputada socialista Isabel Moreira, que mencionou a publicação do Sindicato Unificado da Polícia de Segurança Pública nas redes sociais que mostrava uma fotografia das mãos com ferimentos ligeiros do polícia que alegadamente agrediu Cláudia Simões, de 42 anos, na Amadora, e que insinuava que a mulher agredida teria doenças graves.

"A presidente da CICDR instaurou hoje a abertura oficiosa de um procedimento contraordenacional face à publicação que referiu do sindicato que referiu. Contudo, porque está em causa um crime, foi enviada também [a participação] para o Ministério Público.

A importância da CICDR também é saber distinguir e atuar face à diversidade e ao diferente nível das queixas que recebe, o que neste caso faz", disse a ministra.

