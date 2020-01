Chefe do Governo e ministro do Ambiente visitam hoje Complexo Hidroelétrico do Tâmega

Iberdrola

Composto por 3 barragens e 3 centrais hidroelétricas o Complexo Hidroelétrico de Armazenamento de Energia do Tâmega, em Ribeira de Pena é um dos maiores projetos hidroelétricos de sempre no país.

Duas das barragens estão situadas no rio Tâmega (Daivões e Alto Tâmega) e a 3.ª no rio Torno (Gouvães).

Hoje as obras do Complexo recebem a visita do primeiro-ministro e o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, em Ribeira de Pena.

O Complexo Hidroelétrico de Armazenamento de Energia do Tâmega, cujo concessionário é a Iberdrola, representa um investimento total 1.500 milhões de euros, aumentará em 6% a potência instalada em Portugal e as obras deverão estar concluídas até 2023.