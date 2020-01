Greve deixou mais de 50 escolas sem aulas no Porto

A greve dos trabalhadores da administração pública deixou mais de 50 escolas, no distrito do Porto, sem aulas, com professores e assistentes em protesto contra os aumentos salariais de 0,3% propostos pelo Governo.

A paralisação acontece poucos dias antes da votação final do Orçamento do Estado.

Está marcada, para a tarde desta sexta-feira, uma manifestação em Lisboa.