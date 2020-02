O uso da bicicleta esta a ser cada vez mais incentivado nas grandes cidades, seja em deslocações ou em lazer

No Parque das Nações, em Lisboa, está a ser construída uma nova ciclovia. Os trabalhos já começaram com o apoio do Exército e devem estar concluídos no final de fevereiro.

O projeto surge de uma iniciativa entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta da Freguesia do Parque das Nações para responder aos interesses dos mais jovens.