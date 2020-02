Início do julgamento do atropelamento mortal de adepto do Sporting em 2017

Começou hoje o julgamento de Luís Pina, o suspeito do crime de homicídio de Marco Ficcini, um adepto italiano do Sporting que morreu atropelado nas imediações do Estádio da Luz, em 2017.

Os outros 21 arguidos do processo, apoiantes do Benfica e do Sporting, também vão a julgamento. São suspeitos de participação em rixa, violência e de omissão de auxilio, como explica a repórter da SIC, Carolina Valadas, à porta do tribunal de instrução criminal de Lisboa, onde a segurança foi reforçada para este julgamento.