Misic contou em tribunal que foi agredido com cinto no ataque à Academia de Alcochete

O ex-jogador do Sporting Misic foi ouvido esta manhã Tribunal de Monsanto.

Contou que no dia da invasão ao centro de treinos do Sporting, sentiu que os adeptos chegaram para atacar e que nenhum tentou acalmar os ânimos no momento das agressões.