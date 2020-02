Pinto da Costa e Luís Filipe Vieira investigados por fraude fiscal e lavagem de dinheiro

Pinto da Costa e Luís Filipe Vieira são dois dos suspeitos de cinco processos que estarão a ser investigados pelo Ministério Publico e pela Autoridade Tributária.

De acordo com a revista Sábado, as suspeitas envolvem ainda outros dirigentes de clubes de futebol, agentes, empresários e jogadores.

Em causa estão crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais, num alegado esquema para aumentar os custos das transferências de vários jogadores.

A investigação ao FC Porto é a que vai mais avançada. São alegadamente 15 as transferências relacionadas com os dragões, entre as quais as de Jackson Martinez, Iker Casillas e Danilo, que podem ter lesado o Estado em cerca de 20 milhões de euros.

Em comunicado, o FC Porto diz não ter sido aberto nenhum processo judicial e estranha o timing da notícia, em vésperas de clássico.

Segundo a revista, as investigações dizem também respeito ao Benfica, Vitória de Guimarães, Portimonense, Braga, Marítimo e Estoril.

O empresário Jorge Mendes e várias empresas de intermediação estão também implicadas.