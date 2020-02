Em bloco operatório, Costa anuncia redução da dívida do SNS

Com o Orçamento para 2020 aprovado, o Primeiro-ministro já pode falar das dotações orçamentais e dizer, por exemplo, que na saúde, é "o maior reforço de sempre". Mas reduzir a dívida do SNS também é algo que António Costa quer sublinhar: "até ao final deste mês, princípio do próximo, serão pagos mais 200 milhões de euros de pagamentos em atraso", a somar aos 550 milhões saldados em 2019.

O primeiro-ministro inaugurou e visitou os blocos de partos e operatório do hospital de Santarém, remodelados ao fim de anos de obras, que chegaram a estar suspensas por não haver garantias de pagamento dos contratos, estiveram meses paradas e atravessaram sucessivas dificuldades para obter e desbloquear fundos de financiamento para a sua concretização: "É como um parto", gracejou o primeiro-ministro ao descerrar a placa que assinala a inauguração do bloco de partos "É verdade. Isto aqui foi uma indução prolongada", seguiu Madalena Nogueira, diretora do Serviço de Obstetrícia do Hospital de Santarém.

Estas obras representaram um investimento de 6,5 milhões de euros (4,1 milhões em obras e 2,4 milhões em equipamentos).

Este ano, António Costa diz que o SNS tem condições "como há muito não existiam" para melhorar o serviço prestado, com 941 milhões de euros no Orçamento do Estado.

Ministra da Saúde fala em baixa de listas de espera

Marta Temido tinha uma outra nota de regozijo do Governo para deixar no discurso das inaugurações em Santarém. A ministra da Saúde diz que os dados de 2019 permitem afirmar que: "Nunca houve tão poucos doentes à espera de uma consulta hospitalar". Ainda que os dados sejam provisórios, Marta Temido adianta que a redução das listas de espera para as primeiras consultas nos hospitais portugueses foi de 40%.

