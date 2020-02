PSD não pode ser uma agência de empregos políticos, diz Rui Rio

No abertura do congresso do PSD, esta sexta-feira, Rui Rio afirmou que o partido não pode ser uma agência de empregos políticos e que os sociais-democratas não podem trabalhar em função dos lugares. Em Viana dos Castelo, o líder do partido deixou vários recados internos e disse que quer melhorar significativamente o resultado do PSD nas próximas eleições autárquicas.