Assinala-se hoje, 11 de fevereiro, o Dia da Internet Mais Segura. A data é assinalada um pouco por todo o mundo. Em Portugal, o Centro Internet Segura (CIS) junta-se às comemorações com a realização de um seminário dedicado ao tema Ciberbullying, com o título "Faz Delete ao Ciberbullying!", a partir das 14h00, no Fórum Picoas, em Lisboa.

Hoje, vai ser também apresentado o novo site do Centro Internet Segura, com uma nova imagem e funcionalidades, bem como os dados relativos à Linha Internet Segura em 2019. A linha presta serviços de hotline e helpline, que em 2019 tiveram uma reorganização, passando estes serviços a ter a designação única de Linha Internet Segura (LIS) e a ser geridos pela APAV, que integrou o Consórcio Internet Segura como parceiro.

Aproveitamos a data para abordar este importante tema... com a ajuda de Ricardo Estrela, Gestor Operacional Linha Internet Segura da APAV e Sofia Rasgado, Coordenadora do Centro Internet Segura da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT)