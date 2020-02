Bas Dost precisou de ajuda psicológica após o ataque de Alcochete

Bas Dost, um dos jogadores do Sporting agredido no ataque à Academia de Alcochete, foi ouvido na tarde desta quarta-feira por videoconferência, a partir da Alemanha, na 29.ª sessão do julgamento da invasão.

O holandês conta que foi agredido no corredor que dá acesso ao balneário, onde acabou por ficar sozinho, depois de o secretário técnico Vasco Fernandes ter mandado os jogadores entrarem, por ter avistado "muita gente a correr".

O julgamento prossegue na sexta-feira com a audição, entre outras testemunhas, de José Sousa Cintra que liderou o clube entre 1989 e 1995 e ocupou a presidência da SAD durante dois meses, por nomeação, após a saída de Bruno de Carvalho.

