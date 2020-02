Chega ultrapassa de uma só vez o CDS e o PAN nas intenções de voto

Quatro meses depois das eleições, PS e PSD estão agora mais próximos nas intenções de voto. A sondagem do ICS e do ISCTE para a SIC e o Expresso mostra que no último ano a distância entre os dois partidos nunca foi tão curta.

Em relação às eleições de outubro, foi o PS que perdeu mais de três pontos e o PSD mantém os 28%. A diferença é agora de cinco pontos. Mas a novidade deste estudo vai para a subida acentuada do Chega. Depois da surpresa da noite eleitoral, com a eleição de um deputado por causa do seu 1,3%, o partido de André Ventura alcança os 6% e ultrapassa de uma só vez o CDS e o PAN.