Partidos vão redigir em conjunto o novo estatuto dos antigos combatentes

Os partidos com assento parlamentar vão redigir em conjunto o novo estatuto dos antigos combatentes. O novo estatuto é uma reclamação antiga dos ex-combatentes.

O tema foi discutido esta sexta-feira, no Parlamento, com o Governo, o Bloco de Esquerda e o PSD a apresentarem propostas. Mas, todos concordaram em não votar, para já, as iniciativas, e negociar na especialidade uma versão o mais consensual possível.

Os projetos, que serão agora negociados, prevêm, entre outras medidas, um complemento especial de pensão por cada ano de serviço militar, a isenção de taxas moderadoras e descontos nos transportes públicos.