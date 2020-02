Chefe nacional do CNE esteve envolvido em negócios de Isabel dos Santos

Apesar de algumas contestação entre responsáveis no CNE, Ivo Faria tomou este sábado posse para o segundo mandato no Corpo Nacional de Escuteiros. Durante a semana, o nome do chefe nacional dos escuteiros católicos surgiu numa associação ao caso Luanda Leaks por ter estado envolvido em negócios de Isabel dos Santos através da consultora PwC da qual é sócio.

