A Associação Sol, que apoia crianças com vírus VIH/SIDA está a percorrer as escolas secundárias do país, para informar os jovens e ajudar a desmistificar a doença.

A sessão mais recente decorreu numa escola de Esgueira, em Aveiro, onde os jovens puderam esclarecer todas as dúvidas sobre a transmissão do VIH.