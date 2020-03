Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa renuncia ao cargo

Demitiu-se o Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa. Orlando Nascimento apresentou renúncia do cargo na sequência das alegadas irregularidades no sorteio de processos.

Na última semana foi revelado que o ex-presidente da Relação de Lisboa Vaz das Neves foi constituído arguido por suspeitas de corrupção e abuso de poder no âmbito da Operação Lex, que tem como principal arguido o desembargador Rui Rangel.

Vaz das Neves ganhou 280 mil euros em julgamento privado



Um outro caso envolve o atual presidente da Relação de Lisboa, Orlando Nascimento, por alegadamente ter autorizado o uso do salão nobre daquele tribunal para a realização de uma arbitragem (resolução privada de litígios) realizada pelo seu antecessor.