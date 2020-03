EM ATUALIZAÇÃO

Dolores Aveiro, mãe do futebolista português Cristiano Ronaldo, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), durante a madrugada desta terça-feira e está internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, avançou o site do Jornal da Madeira.

De acordo com o que a SIC conseguiu apurar, Dolores Aveiro passou por uma intervenção cirurgica. O seu prognóstico é reservado, no entanto encontra-se estável e consciente, sendo que fará novos exames dentro de 12 horas.