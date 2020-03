Ana Gomes divulga mensagem de Rui Pinto

A antiga eurodeputada Ana Gomes, reconhecida pela luta contra a corrupção, partilhou através da sua conta do Twitter uma mensagem escrita por Rui Pinto, onde o haker afirma que fez "o seu dever como cidadão ao expôr casos" como o "Luanda Leaks".

Ana Gomes explica que a mensagem seria divulgada durante uma conferência acerca da "corrupção na gestão desportiva", em Florença, no entanto a propagação do novo coronavírus em Itália ditou o adiamento do evento.

Após as buscas feitas às SAD dos principais clubes do futebol português, por suspeitas de branqueamento de capitais e fraude fiscal, anunciadas pela Procuradoria Geral da República, na passada quarta-feira, Ana Gomes partilhou também uma mensagem nas redes sociais, em que assume que foi "graças a Rui Pinto" que a investigação teve inicio.

